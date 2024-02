Petrungaro è il migliore dei suoi. Male Furlanetto, Fort si riscatta

Furlanetto 5. Nel primo tempo salva la Fermana, nel secondo la condanna. Brutto intervento sul gol avversario.

Eleuteri 5,5 Sottotono rispetto alle ultime prestazioni. Si vede poco in avanti e in difesa lo bucano diverse volte (dal 44’ st Petrelli: s.v.).

Fort 7. Mette alle spalle la brutta prestazione contro la Vis Pesaro e riparte bene. In più di un’occasione si reinventa "alla Bonucci" con buone doti d’impostazione, senza dimenticarsi dei lavori difensivi.

Santi 6,5. Torna titolare dopo quasi due mesi e offre una buona prestazione, precisa e di personalità.

Carosso 6,5. Spinge in avanti quando serve. Importante attenzione difensiva con un cliente difficile come Paz.

Gianelli 6. Fa da schermo davanti alla difesa e lo fa bene. Anche in fase di impostazione dà discrete risposte (dal 14’ st Scorza 6: Interpreta al meglio il ruolo e i compiti che aveva Gianelli).

Misuraca 6. Partita di sacrificio per il capitano. Non si vedrà tanto in avanti, ma in interdizione mette in campo una prova di livello.

Niang 7. Velocissimo, è dappertutto. Sulla fascia destra corre a perdifiato e si dimostra attento anche in difesa. Manca di lucidità in qualche scelta, ma ottima gara (dal 37’ st Heinz: s.v.).

Giovinco 5,5. Qualità ed esperienza, quanti falli presi quando servivano. Anche se non è ancora nel miglior stato di forma e si vede (dal 44’ st Semprini: s.v.). Marcandella 5,5. Qualche errore nella gestione del pallone, ma ha dato tutto in campo. Sprazzi di tecnicismi, se torna al top in breve può essere un grande fattore (dal 14’ st Petrungaro 7,5: entra bene in partita. Le occasioni migliori della Fermana sono sue).

Sorrentino 6. Lotta e prova a prendersi lo spazio. Finalmente i gialloblù hanno trovato un terminale offensivo importante. Purtroppo gli arrivano pochi palloni giocabili.

All. Stefano Protti 6. Sicuramente squadra molto più viva rispetto alla scorsa partita. Il mister schiera un attacco inedito, tutti all’esordio da titolare, e danno buoni segnali. Il problema è il solito, i gol. E se non li fai difficilmente vinci, più probabimente ti beffano.

fi. ro.