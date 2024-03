Pia dei Tolomei e il primo femminicidio

"Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura ché la diritta via era smarrita" – Canto I (Inferno). Queste sono le parole con cui Dante inizia il suo percorso verso la salvezza nella Divina Commedia,opera che rimarrà al centro della cultura sociale per generazioni e generazioni. "Ed elli a me: Questo misero modo tegnon l’anime triste di coloro che visser sanza ’nfamia e sanza lodo"– Canto III (Inferno). Citazione rappresentante degli ignavi, coloro che nel corso della loro vita non hanno distinto il bene dal male. Nell’attualità questo problema è ancora presente nella nostra società; e per risolverlo bisognerebbe esserne più consapevoli. "Cade in la selva, e non l’è parte scelta; ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran di spelta" – Canto XIII (Inferno). Ci troviamo nella foresta dei suicidi dove giacciono le anime che si sono uccise come Pier delle Vigne. Altra figura che ritroveremo nell’Antipurgatorio sarà Catone che si è tolto la vita per la libertà. Molti giovani, ancora oggi si suicidano per l’incapacità di accettare i propri demoni interiori, per evitarlo si deve avere il coraggio di parlare. "Ricorditi di me, che son la Pia: Siena mi fé, disfecemi Maremma: salsi colui che ‘nnanellata pria disposando m’avea con la sua gemma" Canto V (Purgatorio). Parliamo di Pia dei Tolomei, uccisa dal marito e chiede a Dante di riportare all’uomo la fede. Questo è il primo esempio di femminicidio documentato, e nel periodo contemporaneo, tragicamente, ne avvengono ancora. "Rispuose a me: "Là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme a la vendetta vanno come a l’ira" – Canto XXVI (Inferno). Questo ci insegna che è necessario ragionare prima di prendere una decisione e che non si può fare tutto quello che si vuole. "I’ fui nel mondo vergine sorella; e se la mente tua ben sé riguarda, non mi ti celerà l’esser più bella" – Canto III (Paradiso). Siamo nel cielo della Luna dove si trovano le anime che hanno rinunciato ad una loro scelta come Piccarda degli Onesti. Questo ci aiuta a capire i consigli da seguire.

Classe II A