Porto San Giorgio, è morto Alberto Muccichini

Porto San Giorgio, 24 febbraio 2017 - Si è spento all’età di 61 anni Alberto Muccichini. Una brutta malattia non gli ha dato scampo e se l’è portato via in pochi mesi. Persona buona, affabile, disponibile, conosciuta in città soprattutto per il suo impegno nel sociale: è stato tra i soci fondatori della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, era membro del Consiglio direttivo della Pro Loco cittadina e componente del gruppo comunale della protezione civile.

Ovunque fosse necessario dare una mano per il prossimo lui c’era sempre, disinteressatamente generoso. In pensione da un anno e mezzo la vita gli ha lasciato poco tempo per il meritato riposo. Oggi la triste notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando unanime cordoglio. Le associazioni con cui ha collaborato, gli amici e quanti lo hanno conosciuto si stringono con affetto ai familiari. Lascia la moglie Antonietta, le figlie Michela e Martina, la mamma Maria, il caro nipote Francesco, la sorella Rossella. Le esequie alle ore 10 di sabato nella chiesa della Sacra Famiglia.