Porto San Giorgio, ragazzina salvata in mare

Porto San Giorgio (Fermo), 19 agosto 2017 - Un nuovo intervento di salvataggio è stato felicemente eseguito, alle 12,45 di questa mattina a Porto San Giorgio, dai bagnini del servizio di salvataggio gestito dalla cooperativa Delta della Confcommercio Marche centrali.

Una ragazza, minorenne e di origine polacca, forse per un malore è venuta a trovarsi in difficoltà a una trentina di metri dalla spiaggia, nello specchio d'acqua davanti ai bagni Luisa, arenile centro.

L'assistente bagnante Valerio Cencetti ha notato subito che non riusciva a stare a galla, l'ha raggiunta immediatamente a nuoto e condotta a riva dove l'ha messa in posizione di sicurezza. La ragazza era cosciente e non aveva bevuto, ma è stato allertato ugualmente il 118 per i controlli di sicurezza.