Porto San Giorgio, barca a vela soccorsa in mare

Porto San Giorgio (Fermo), 15 agosto 2017 - Intervento di soccorso ad una barca a vela da parte dell'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi.

Nel corso delle attività di pattugliamento e sorveglianza della costa legati all'operazione nazionale Mare sicuro 2017, i militari della guardia costiera hanno soccorso la barca a vela che si trovava a circa 300 metri dalla costa di Porto San Giorgio centro, finita alla deriva e con il rischio di finire su scogliere e bagnanti a causa delle forti raffiche di grecale.

La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dai due diportisti a bordo della barca in panne i quali, vedendo in zona il battello della guardia costiera hanno iniziato a sbracciarsi per attirare l'attenzione.

L'intervento di soccorso, eseguito sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, è stato tempestivo e ha permesso ai due malcapitati di essere allontanati dagli scogli e successivamente assistiti. Inoltre, a evitare che le raffiche di vento spingessero la barca all'interno della zona di balneazione, mettendo in pericolo l'incolumità dei bagnanti, si è deciso di rimorchiarla fino al porto turistico di Poto San Giorgio. Il buono stato di salute dei diportisti ha reso superfluo l’intervento di personale sanitario.