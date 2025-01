Premiati . Bellanova e Pietromatera

Continuano a fare incetta di premi e di riconoscimenti gli studenti dell’Istituto scolastico superiore ‘Urbani’ continuamente chiamati a mettersi alla prova nelle più svariate occasioni di confronto. Gli ultimi, lusinghieri, risultati in ordine di tempo sono stati ottenuti da due talentuosi studenti dell’indirizzo Alberghiero, Loris Bellanova (5° Enogastronomia, della sede di Sant’Elpidio a Mare) e Michele Pietromatera (4°, Enogastranomia, sede di Porto Sant’Elpidio) che si sono contraddistinti nel Concorso Regionale Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri (svoltosi a Loreto). I due hanno ottenuto ottimi risultati, dimostrando tutta la passione e l’impegno che mettono nel loro percorso di formazione. Bellanova ha conquistato il secondo posto con il suo piatto innovativo ‘Il mare che incontra la terra’ in cui ha unito la freschezza del mare ai sapori della terra marchigiana; Pietromatera ha conquistato il terzo posto col suo piatto ‘Baccalà, zucca, finocchietto e mela rosa’, un connubio di sapori originali e raffinati. Erano 9 gli istituti alberghieri delle Marche partecipanti a un contest che premiava la creatività, la tecnica, la passione per la cucina dei giovani allievi. Tutte caratteristiche che hanno sottolineato nei due studenti dell’Urbani, anche i professori Erica Magnante (docente di Bellanova) e Enrico Maria Rimbano (insegnante di Pietromatera). "Questi risultati – commenta la scuola superiore – sono il frutto di un percorso di studi impegnativo e di un lavoro costante che conferma la qualità della formazione offerta e l’alto livello raggiunto dagli studenti. Un traguardo che premia la loro crescita professionale e li incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa con passione e determinazione".