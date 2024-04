Premiazione del concorso ‘Scrittori in erba’: ecco il secondo atto

In due sabati consecutivi si sono svolte presso la sala consiliare del Comune di Falerone, le cerimonie di premiazione del concorso ‘Scrittori in erba’, manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione giunta quest’anno alla sua 15° edizione. Il concorso come da tradizione è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio, a consegnare i premi e attestati di partecipazione l’assessore Maria Teresa Quintozzi, organizzatrice dell’evento e la vice sindaco Pisana Liberati. Complessivamente hanno partecipato al concorso 112 alunni delle scuole elementari e 185 alunni delle scuole media di tutto l’Ic di Falerone. I ragazzi hanno prodotto tante storie incentrate quest’anno sul tema ‘Amicizia’, in alcuni casi gli elaborati sono stati veramente commoventi. Alla fine la giuria tecnica ha consegnato un attestato a tutti i partecipanti, i due migliori elaborati di ogni classe sono stati letti in pubbliche e premiati con un libro di narrativa omaggio. Inoltre la classe 1° delle elementari di Piane ha ricevuto un buono acquisto libri di 50 euro, come pure l’alunna Moustan Jasmine della 3A della scuola media di Falerone che si è distinta nella sua categoria. "Scrittori in erba è nato con l’intento di promuovere la lettura e il fascino della scrittura – spiega Teresa Quintozzi – fra le giovani generazioni e nel tempo i risultati stanno arrivando".

a.c.