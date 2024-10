Premio Letterario in omaggio a don Mario

E’ stato presentato ieri mattina, nella Sala Lussu di Altidona, il Premio Letterario ‘Oltre ogni confine’ omaggio a don Mario Ferracuti, promosso dall’Associazione culturale La Decima presieduta da Paola Pieragostini, in collaborazione con l’Istituto Armando Curcio Editore e Alfredo Rapetti Mogol in arte Cheope. Il premio si svolge in prima edizione, è di caratura nazionale ed è rivolto agli autori di opere inedite che rientrano nelle categorie di Narrativa, Poesia e Miglior testo ‘Parole in musica’. Il concorso si svolge in due fasi complementari: una di selezione online in scadenza il 15 novembre e una in presenza con la cerimonia di premiazione dei semifinalisti e finalisti, in programma al teatro comunale di Altidona, sabato 23 novembre alle 21. Il Premio riconosce la sottoscrizione del contratto editoriale con Curcio assegnata ai vincitori della categoria Narrativa e Poesia e l’iscrizione ad una Master Class professionale presso il Cet (Accademia Mogol) al vincitore del Miglior Testo ‘Parole in musica’. Coinvolti nella rassegna, i Comuni di Altidona (insignita del riconoscimento ministeriale ‘Città che legge’) Grottazzolina (città natia di don Mario Ferracuti) i cui sindaci Giuliana Porrà e Alberto Antognozzi erano presenti alla conferenza stampa. Con loro, in collegamento dal palazzo regionale, il presidente del Consiglio della Regione Marche Dino Latini. Hanno portato le loro voci: Cheope Mogol e Anna Gentilini responsabile editoriale Curcio. Presenti anche Annarita Bregliozzi dirigente scolastica Ic Pagani di Monterubbiano che coordinerà la master class tenuta da Cheope il 23 novembre mattina, con gli studenti delle scuole medie sul tema della scrittura creativa e Luciano Scafà presidente del Centro Studi Erasmo da Rotterdam, fondato da don Mario Ferracuti, sacerdote, docente universitario, ricercatore, studioso del nuovo umanesimo e pedagogista di fama nazionale, di cui il 24 ottobre ricorre il decimo anniversario di morte.

"Crediamo nel valore della cultura da promuovere concretamente sul territorio – ha detto il sindaco Porrà – pertanto fieri di ospitare, accogliere e partecipare a questa prima edizione del Premio Letterario La Decima che valorizza il senso delle parole, con il coinvolgimento di istituzioni, nuove generazioni, nuovi talenti e nomi noti dello spettacolo". "L’etica con cui è proposto il concorso – ha detto il presidente Latini – è basata sul confronto e la proiezione al buono da promuovere e costruire, assomigliando così alla logica con cui il Consiglio Regionale agisce. Non si può che essere fieri di questa iniziativa che valorizza l’intero territorio delle Marche".