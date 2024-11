Presentata la mostra ’Amici geniali’

Inaugurata nella villa Santa Maria al Poggio la mostra ’Amici Geniali’. Splendida collaborazione con l’Associazione Culturale e artistica Artand Territory e il presidente Luigi Iacone che ha presentato la mostra. E’ stata ideata e curata da Lucia Spagnuolo, Pier Roberto Bassi, Anna Boschi Cermasi, Roberto Formigoni, Ruggero Maggi, Gianni Romeo supportata dalle artiste Marisa Cesanelli, Maria Teresa Pancella, Matteo D’Errico e Carlo Cerquozzi. Presente la storica dell’arte Daniela Simoni, la performance ’Emozioni’ di Dino Sileoni e Lucia Fornarini. Gianni Marcantoni ha declamato una sua poesia, PierRoberto Bassi e Roberto Formigoni si sono esibiti in una performance ’From zero to infinity’ con la mail art collezionata durante tanti anni. Esibizione musicale della musicista e professoressa Maria Letizia Papiri e infine lettura dei testi sulla figura di Fausto Paci e Cavellini di Anna Boschi.