Produzione estiva, settimana cruciale

"Da troppi anni ormai ammortizziamo i danni del cambiamento climatico che rischia di dare il colpo di grazia all’agricoltura. Combatterlo è impossibile, gestirlo senza aiuti, lo è ancora di più". E’ la considerazione di Tommaso Vagnarelli, titolare insieme al fratello Massimo dell’omonima azienda agricola produttrice di frutta e verdura su circa 15 ettari lungo la Valdaso tra Petritoli e Carassai. "Credo che questa settimana sia decisiva per la produzione estiva – dice Vagnarelli – perché se le basse temperature proseguiranno e scenderanno intorno o al di sotto dello zero, i danni saranno evidenti su tutta la produzione frutticola". Vagnarelli che conosce gli effetti del maltempo sia sulle produzioni di frutta che di verdura, spiega che le piogge prolungate creano problemi concreti alla pianificazione di produzioni. "L’agricoltura è completamente dipendente dal clima – dice –. Sul frutteto si subiscono i danni dell’inverno mite che ha anticipato l’allegagione poi danneggiata dalle basse temperature primaverili. Mentre le piogge non permettono di entrare nei terreni e prepararli per la semina o per la messa a dimora di piantine. In questo modo i tempi dei cicli vegetativi e delle conseguenti produzioni si allungano con il consolidato rischio di non rispettare le consegne dei contratti di vendita. I margini sono già ridotti all’osso – aggiunge – dal momento in cui le spese di produzione sono aumentate in modo vertiginoso mentre i prezzi di vendita sono ‘al palo’. Quando io e mio fratello abbiamo deciso di subentrare a nostro padre in azienda, le condizioni erano diverse capaci di dare soddisfazione al lavoro e ai sacrifici. Oggi viviamo una grande crisi che richiede di essere affrontata".