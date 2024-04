Protagonista la classe III B

Ecco gli studenti cronisti della classe III B della scuola secondaria di primo grado di Santa Vittoria in Matenano che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dai docenti Enrico Sbaffoni e Laura Villa. Classe III B: Giorgio Abrami, Diana Agostini, Linda Antolini, Davide Giuseppe Kevin, Elisa Fiori, Filippo Pompa, Samuele Saja e Driss Wakil. Gli studenti hanno trattato tre temi diversi, ugualmente mirati a raccontare l’orgoglio e l’amore per il proprio paese di residenza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e umano che lo abita. Nel primo articolo hanno raccontato lo stato della Biblioteca comunale quale auspicio di luogo di crescita per la comunità. Hanno poi scelto di portare la testimonianza di Giuliana Viozzi, laureata in Beni Culturali protagonista di studi su Santa Vittoria. Hanno concluso con la bellissima riflessione sull’importanza sociale del valore custodito nelle relazioni umane.