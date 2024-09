Raccolgono rifiuti e finiscono in tv

Una ribalta nazionale per un impegno tutto locale. L’associazione Nel nostro piccolo, è stata ospite della trasmissione di Rai3 Geo&Geo, in diretta dalla spiaggia tra Fermo e Porto San Giorgio. Sonia Trocchianesi ha raccontato in tv: "L’idea è nata durante una passeggiata, mi sono ritrovata a raccogliere i tanti rifiuti che incontravo, scoprivo che i sacchi si riempivano di continuo e ho coinvolto altre amiche. Alla fine il gruppo si è allargato, in oltre 200 giornate di pulizia abbiamo rimosso circa 170 tonnellate di rifiuti". Le istituzioni qualche volta ci sono e si fanno carico di smaltire i sacchi, altre volte sono gli stessi volontari che vanno in discarica. "Una volta abbiamo trovato 30 quintali di piatti e posate di plastica in un boschetto. Ogni volta è un colpo al cuore. Alla fine, dopo esserci lavati bene le mani, facciamo merenda tutti insieme, è un rito collettivo che ci serve per smaltire il dispiacere di quello che troviamo abbandonato in giro. Facciamo comunità e rinsaldiamo il nostro legame. Usciamo ogni settimana, per 52 settimane l’anno". Complimenti dalla conduttrice: "Insieme ce la faremo".