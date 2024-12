Raccolta Telethon a Cretarola grazie al torneo di burraco

E’ approdata anche alla frazione di Cretarola, la raccolta Telethon, promossa dalla coordinatrice regionale Pamela Burattini che, in questi giorni, sta portando avanti e promuovendo una serie di iniziative capillari sul territorio, mirate a sensibilizzare la cittadinanza alla donazione utile ad incentivare la preziosa ricerca sulle malattie genetiche rare.

Nella frazione elpidiense, c’è stata una bella partecipazione al Torneo di Burraco i cui proventi, ovviamente, sono stati destinati alla causa della Fondazione Telethon: "E’ stata un’occasione per stare insieme, per divertirci e per fare opera di solidarietà – racconta Pamela Burattini – e un grazie particolare va a Daniela Conti che ha voluto organizzare il torneo, all’inizio della maratona Telethon". Le iniziative dunque proseguono anche in questo fine settimana e, ad esempio, per quanto riguarda il fermano, sono previsti banchetti per la raccolta fondi. Gli appuntamenti sono domani all’Oasi di Porto Sant’Elpidio e domenica all’Oasi di Campiglione di Fermo.