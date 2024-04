Recuperato il sentiero dei Cappuccini

E’ stata inaugurata ieri la prima di tre opere di rigenerazione urbana nel comune montano di Amandola. Il progetto finanziato con in fondi Pnc (Piano nazionale complementare), per un valore complessivo di circa 450.000 euro, è diviso in tre differenti opere del valore di 150.000 euro ciascuna. Ieri appunto è stata inaugurata la prima delle tre, ovvero la passeggiata ambientale ‘Colle dei Cappuccini’, un sentiero lungo poco meno di un chilometro che collega direttamente il centro di Amandola, dietro al municipio con partenza da piazza Ferranti fino al convento dei frati Cappuccini.

"Questo sentiero fa parte dell’antico Cammino francescano della Marca che arriva da ovest e appunto raggiungeva il convento dei frati cappuccini – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – area che offre un suggestivo paesaggio sulla città e sui monti Sibillini. Per circa quarant’anni questo sentiero è stato lasciato all’abbandono, ora grazie appunto al programma di rigenerazione urbana, siamo riusciti a recuperare questo sentiero e riconsegnarlo alla comunità. L’intervento è stato diviso in due parti: prima la rimozione della vegetazione che aveva ostruito il passaggio tanto da renderlo impraticabile e pieno di rovi, poi la pulizia e piantumazione di altre sostanze arboree studiate dal paesaggista Simone Palmieri per impreziosire il sentiero e renderlo più omogeneo con il contesto urbano. E’ stato lo stesso Palmieri, molto apprezzato a livello internazionale, ad aver ridisegnato negli ultimi anni gli spazi verdi su cui siamo intervenuti".

Alla cerimonia hanno presenziato autorità militari della città e alcuni cittadini, che subito dopo il taglio del nastro hanno effettuato una passeggiata fino al convento. L’inaugurazione di ieri però sarà presto seguita dalle restanti opere che sono in corso di avanzamento. Più precisamente sabato 27 aprile alle 17 ci sarà l’inaugurazione della nuova area verde in prossimità di piazza Baratto che sarà intitolata ‘Parco degli Alpini’; poi successivamente la riqualificazione dell’area verde a ridosso del centro storico. "Sono tre opere di rigenerazione urbana connesse l’una alle altre – conclude Marinangeli -. Non si tratta solo di recuperare spazi lasciato all’abbandono per riconsegnarli alla comunità, ma anche di valorizzare elementi che costituiscono il patrimonio storico architettonico della nostra città per metterlo a disposizione di visitatori e turisti".

Alessio Carassai