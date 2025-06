Referendum, in città si sfiora il 33 percento

Non è mai un voto pacifico quello per un referendum, ci si divide e se ne discute per settimane ma per chi è contrario ai quesiti l’impegno è sempre lo stesso: convincere i più a restare a casa. Anche stavolta è andata così, nonostante gli appelli degli ultimi giorni, nonostante riunioni e storie, spazi social e fotografie con la tessera. Il quorum del 50 per cento più uno dei votanti è rimasto lontanissimo, a Fermo provincia la media è del 30 per cento, Fermo città tocca il 33 per cento, in tutto il territorio su 129 mila aventi diritto al voto sono state al seggio nemmeno 30 mila persone. Il record è per Sant’Elpidio a Mare dove si votava anche per il ballottaggio del sindaco e il risultato è che ai referendum l’affluenza risulta del 48 per cento e oltre. Un niente e almeno qui sarebbe stato voto buono. In generale, chi ha votato si è espresso per tutti e cinque i quesiti, i quattro sul lavoro e il quinto sulla cittadinanza italiana da concedere dopo cinque anni. Lento e complicato lo spoglio, proprio per la presenza di cinque schede diverse. In generale si è vista subito la tendenza che voleva, un po’ ovunque nel territorio, la maggioranza dei votanti, circa l’86 per cento, che si è espressa per il sì per le tematiche del lavoro care alla Cgil. Per la questione cittadinanza i votanti si sono divisi un po’ di più, con un 60 per cento che ha votato per abbreviare i tempi di residenza regolare in Italia per diventare cittadino a tutti gli effetti e un 40 per cento che invece ha chiesto di lasciare gli attuali dieci anni di attesa. Regolari le operazioni di voto, capitate in due giornate particolarmente calde. Nel territorio in tanti si erano mobilitati per convincere al voto, dalla Cgil al Partito Democratico, passando anche per Noisette, la rete degli studenti medi, "una base di partenza su cui ricostruire una base che prova a difendere i diritti di tutti", hanno commentato i promotori del comitato referendario.