Restyling di Largo Baglioni, ci siamo

Saranno terminati in tempo per i festeggiamenti del santo patrono di Belmonte Piceno i lavori di riqualificazione di Largo Baglioni, la piazza posta all’ingresso del paese e cuore delle numerose iniziative a carattere ludico e culturale organizzare nel piccolo borgo. Quello di Largo Baglioni però, non è l’unico intervento che interesserà nei prossimi mesi il piccolo e suggestivo borgo di Belmonte Piceno. Nel caso di Largo Baglioni si parla di un intervento del valore complessivo di circa 800.000 euro, che si è sviluppato sue tre livelli: sistemazione dei sotto servizi, rifacimento del selciato della piazza che a causa delle radici di alcuni alberi nel corso dei decenni aveva creato diverse rotture del selciato e del muretto, infine la riqualificazione del parco e del terrazzo panoramico posto dietro all’ex scuola elementare.

"I lavori sono in via di ultimazione – spiega il sindaco Ivano Bascioni – per cercare di velocizzare le operazioni avevamo chiuso la strada al transito per consentire alla ditta di lavorare con maggiore tranquillità e sicurezza. Pensiamo di riconsegnare Largo Baglioni alla comunità in tempo per i festeggiamenti del patrono i primi di maggio". In vista della primavera e dell’estate, ci sono anche altri progetti e interventi pronti a partire che interesseranno la riqualificazione urbana del paese e di alcuni servizi.

"Entro giugno dovrebbero partire i lavori di rifacimento della facciata del municipio – continua Bascioni – si tratta di un intervento del valore di 80.000 euro con fondi ministeriali, che avrà la funzioni di sistemare alcuni problemi causati dal tempo e dalle intemperie ed allo stesso tempo valorizzare architettonicamente la struttura. Altro intervento anche questo previsto per giugno – luglio interesserà Borgo Italia, uno spiazzale interno del centro storico dove in estate di svolgono anche doversi eventi culturali. L’intervento di 110.000 euro prevede la sistemazione dei servizi selciato e illuminazione".

"Infine, c’è l’intervento della vecchia ala del cimitero comunale – prosegue Bascioni. A causa di problemi dì infiltrazione, dovremo intervenire con una certa rapidità per il consolidamento e ammodernamento della vecchia ala del cimitero. Già da qualche mese abbiamo contattato le famiglie per il trasferimento temporaneo delle salme, visto che nel periodo dei lavori scadranno anche alcune concessioni, dovrebbero crearsi nell’immediato futuro circa 100 nuovi loculi".

Alessio Carassai