Ricostruzione post sisma: assegnati 540mila euro per il centro storico

Corre veloce il processo di ricostruzione post sisma che oggi vede il trasferimento di 700mila euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, destinati alla realizzazione di due interventi di ricostruzione pubblica a Monsampietro Morico. Si tratta di 540 mila euro (su un totale di 2,7 milioni) per la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del versante sud del centro storico (sottostante le mura della frazione di Sant’Elpidio Morico) e altri 160 mila euro (su un totale di 800 mila) destinati all’intervento di recupero, consolidamento e valorizzazione dell’arco di accesso, del campanile e dei locali adiacenti ex forno, ex macelleria. I trasferimenti sono stati effettuati sulla base dell’affidamento delle progettazioni.

"La ricostruzione deve partire nei centri storici così come nelle frazioni dei nostri paesi – commenta il commissario straordinario sisma Guido Castelli –. Dobbiamo pertanto restituire funzionalità, stabilità e sicurezza a tutti i centri abitati. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’Ufficio speciale ricostruzione per un lavoro che ci accomuna quotidianamente nella direzione di un cambio di passo ormai avviato in tutto il territorio dell’Appennino centrale".

Tra gli strumenti a sostegno dell’Appennino centrale contenuti nella Legge di Bilancio 2025, anche la proroga, per l’anno 2025 riguardante le agevolazioni per acqua, luce e gas in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. "Si tratta – spiega ancora Castelli – di un intervento di estrema importanza per le nostre comunità che, mentre la ricostruzione avanza, si stanno rialzando dopo gli avvenuti eventi catastrofici e pertanto necessitano di specifiche misure di sostegno. La risposta è giunta puntuale e, ancora una volta, il Governo Meloni ha confermato la costante attenzione nei confronti dei nostri territori".

Paola Pieragostini