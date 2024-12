Ruba elettricità: nei guai un 30enne

Si era allacciato ad un contatore di un vicino e utilizzava la sua energia elettrica. Gli uomini squadra mobile della polizia di Fermo, lo avevano scoperto e denunciato per furto di energia elettrica. Si tratta di un nordafricano 30enne, residente nel quartiere di Lido tre Archi, che, al termine delle indagini è finito sotto processo ed è stato condannato a un anno e due mesi. L’indagine era scattata nel novembre 2022, quando in questura era pervenuto un esposto con cui si denunciava il possibile furto di energia elettrica ad opera di un 30enne magrebino che aveva effettuato un allaccio abusivo su un altro contatore, appartenente ad una persona ignara dei fatti e residente nello stesso palazzo. La squadra mobile, unitamente a personale tecnico della compagnia energetica, aveva effettuato un sopralluogo nel quartiere Lido Tre Archi riscontrando che, effettivamente, vi era stato l’allaccio abusivo di energia ad un contatore appartenente ad una persona che non era assolutamente a conoscenza dei fatti. I poliziotti avevano individuato l’appartamento da cui proveniva l’appropriazione abusiva dell’energia elettrica, identificando il 30enne.