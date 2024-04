"Salvezza? Ora è dura, ma dobbiamo provarci"

Arriva in sala stampa Andrea Mosconi con il volto tirato e dispiaciuto di chi ci ha provato ma ha anche subito una battuta d’arresto pesante nell’economia di una intera stagione. "Gara complicata e molto difficile ma questo lo sapevamo. Eravamo stati bravi a riacciuffarla ma loro è una squadra che ha grande tecnica e gamba, oltre ad avere grande fiducia. Ci abbiamo provato nella ripresa, un paio di occasioni le abbiamo avute ma loro quando attaccano sono sempre pericolosi. Dispiace però oggi non ci voleva, Anche i risultati dicono male, era la gara della vita ma il calcio è questo. Noi dobbiamo crederci fino alla fine, sapevamo di dover fare un percorso di sole vittorie ma non è finita e c’è l’obbligo cdi crederci". Certo i risultati dagli altri campo non hanno aiutato la Fermana. "Ora è dura, i risultati non ci hanno premiato. Venivamo da un trend positivo, anche un pareggio non sarebbe bastato. L successo dell’Ancona ci costringeva a fare tre punti, qualche problema lo abbiamo avuto con gli acciacchi e le condizioni alcuni. Noi abbiamo adesso poche percentuali ma vediamo, dobbiamo provarci. Dovevamo fare quattro vittorie, lo sapevamo bene ma non era impresa semplice. Siamo dispiaciuti ma per impegno e voglia questa squadra ha dato tutto".

Ora l’ultimo atto con il Pescara e necessariamente servirà un successo e sperare in qualcosa anche di clamoroso dagli altri campi. "Non dobbiamo avere rimorsi su nulla, cercare la vittoria ad ogni costo. Abbiamo poche chance ma dobbiamo cercarle di sfruttarle. Mi dispiace per tutto l’ambiente, per i tifosi che eravamo riusciti a respirare. Avevamo la speranza di andare i play-out ma il campionato non è finito. Siamo ripartiti bene nella ripresa, poi magari fai gol con Petrungaro e cambia la partita. Ma andare sempre in rincorsa e dover vincere ad ogni costo sempre, non è semplice".