Samb, tanti nodi da scogliore. C’è ancora il dubbio Orsini

Sarà l’allenamento di rifinitura di questa mattina ma soprattutto le ore precedenti al match con il Teramo a sciogliere il nodo gordiano relativo all’impiego di Tommaso Orsini contro il club abruzzese. Il portiere classe 2006 accusa ancora qualche problema alla caviglia infortunata ed il suo utilizzo contro la seconda in classifica è sempre in dubbio. Lo staff medico e Palladini stanno valutando se impiegarlo ugualmente con l’ausilio di un’infiltrazione di antidolorifico ed un’apposita fasciatura che gli possa bloccare la caviglia. Una soluzione di emergenza che potrebbe essere adottata a meno che in queste ultime ore precedenti all’incontro le condizioni fisiche di Orsini non siano nettamente migliorate. Al di la di tutto è sempre pronto Emanuele Semprini. Ma l’utilizzo del 2004 potrebbe sconvolgere l’assetto tattico della Samb. Palladini è obbligato ad inserire il 2006 Tataranni a centrocampo con il possibile ritorno al 4-3-3. Il tecnico rossoblù dovrà scegliere uno tra il 2005 Lonardo e Moretti per il ruolo di punto di riferimento in attacco con a fianco Kerjota ed uno tra Battista e Fabbrini. Per quanto riguarda il reparto arretrato conferma per Zini a fianco di Gennari con Orfano e Zoboletti sugli esterni. In mediana insieme a Tataranni opereranno Guadalupi e Candellori. In dubbio Leonardo Pezzola, mentre sono out Paolini, Baldassi ed Eusepi. Un match importantissimo per la Samb che con un successo staccherebbe ulteriormente una delle principali concorrenti al salto di categoria. Nelle 16 gare di campionato tra Samb e Teramo, il bilancio complessivo è di 9 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 4 successi biancorossi. Gli ultimi tre match al Riviera delle Palme sono terminati con altrettanti successi rivieraschi. Il 13 novembre 2016 la Samb vince per 2-0 grazie alla doppietta di Leonardo Mancuso. Il 15 aprile 2018 i biancorossi abruzzesi, allenati da Ottavio Palladini, sono già in ginocchio dopo nemmeno mezz’ora di gioco grazie alle reti di Francesco Rapisarda e Francesco Stanco. Il 19 gennaio 2019 Mirko Miceli ribalta il Teramo al novantesimo. Vantaggio abruzzese con De Grazia, poi è Russotto a cinque minuti dalla fine a riequilibrare l’incontro. La Samb ci crede e al novantesimo ecco la rovesciata vincente di Miceli.

Benedetto Marinangeli