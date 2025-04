Sana alimentazione e ragazzi, prosegue la mobilitazione dell’Ast

Prosegue il lavoro sinergico tra L’azienda sanitaria di Fermo e gli istituti scolastici del Fermano per diffondere tra i giovani il messaggio dell’importanza di una sana e corretta alimentazione. Dopo l’incontro, nei giorni scorsi, con una rappresentanza del Liceo Caro, giovedì è stata la volta dell’Itt Montani e dell’Ipsia Ricci. Anche a loro è stato presentato ’Principi di un’alimentazione consapevole’, il progetto della Uosd Diabetologia diretta dalla dr.ssa Paola Pantanetti, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Ai rappresentanti degli istituti fermani sono state presentate le due proposte di talk show. Sul tavolo la metodologia più adatta per veicolare e rendere efficace il messaggio di un’alimentazione consapevole attirando l’attenzione dei ragazzi. Si è concordato che il progetto verrà presentato negli istituti per poter effettuare gli incontri a partire dal nuovo anno scolastico. Un talk show, si diceva. Sì perché gli studenti non saranno chiamati solo e semplicemente ad ascoltare e ad apprendere: saranno loro i veri protagonisti.

Con l’obiettivo di sfatare i falsi miti sull’alimentazione, sono previsti due momenti formativi. Il primo è denominato ’L’esperto risponde’: a condurre il talk show sarà direttamente uno studente e le classi porranno cinque falsi miti sull’alimentazione da discutere insieme agli esperti invitati (un medico e un dietista), con eventuali domande dal pubblico. Il secondo prevede che la classe proponga cinque fake news da discutere insieme. Per smentirle e confutarle, un gruppo di studenti selezionato dovrà individuare le prove scientifiche che saranno poi esposte al pubblico. A quel punto il medico e il dietista approfondiranno gli argomenti a seconda delle perplessità emerse.

Grazie alla sinergia tra Ast, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e istituti scolastici, già ampiamente impegnati in una scrupolosa attività educativa sull’argomento, si è riusciti a dare vita a un progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere ed informare i ragazzi sulla sana alimentazione.