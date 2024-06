Sarà Miriana Moretti ad indossare l’abito della Dama del Palio

L’abito più desiderato da ogni contradaiola, quello della Dama del Palio, in occasione della 43esima edizione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo sarà indossato da Miriana Moretti che andrà a impreziosire il corteo della Cernita: il 14 agosto durante il Processionale in notturna e nel pomeriggio del 15 con il corteo di trasferimento al campo di gara della corsa al Palio 2024. La ventinovenne fermana lavora nell’azienda familiare di trasporti come responsabile del settore logistico ed è entrata in contrada da piccola grazie ad amicizie rimaste solide nel tempo come la passione per i colori verdecelesti: " Ho sempre partecipato alle numerose e diverse attività di contrada con impegno, dedizione e sentendomi parte di una grande famiglia- ha dichiarato Miriana- dal lavoro durante le Hostarie, alla gestione del gruppo tamburini e Palio dei Bambini, fino a diventare membro effettivo del direttivo di Molini Girola, mettendomi in gioco pure nel maneggio della bandiera". Tra le figure istituzionali della città, anche le dame in virtù dell’evoluzione del mondo femminile che, a metà del ‘400 periodo cui si riferisce la Cavalcata, stava uscendo dallo stato d’inferiorità cui era relegato nel Medioevo: "Devo ringraziare la mia contrada per avermi ‘cresciuta’, scelta e dato la possibilità di interpretare un personaggio così illustre- ha concluso- sarà emozionante rappresentare la città in cui sono nata e di cui sono follemente innamorata. Sono una dama ‘fuori dagli schemi’: non ci si aspetta di vedermi in tali vesti ma, come contradaiola ‘tuttofare’, non ho timore di mettermi alla prova per i miei colori. Quando ho visto il messaggio con cui il Priore di contrada Molini Girola Marco Tirabassi mi annunciava che ero stata estratta a sorte tra le altre nove dame di contrada del 2023, non riuscivo a crederci: pur avendo pensato più volte a questa eventualità, mi sembrava impossibile. E invece eccomi qui: sarà l’occasione per rendere onore a Fermo oltre che ai miei contradaioli".

Gaia Capponi