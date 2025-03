Schianto tra furgone, auto e bus

Ancora un incidente lungo la strada statale 239 Faleriense, coinvolto anche un pullman di linea fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, lo scontro è avvenuto intorno alle 14 di ieri a Piane di Magliano di Tenna in prossimità della fermata dell’autobus a poche decine di metri dal Conad nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, forse anche a causa del fondo stradale reso viscido, fra cui una utilitaria, un furgone e un pullman di linea con alcuni studenti a bordo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fermo. Fortunatamente lo scontro non è stato così violento, tre persone con ferite lievi sono state portate a Fermo, il traffico ha subito un rallentamento.