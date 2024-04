Si spacciano per operatori dell’Enel, è allarme a Montappone

Si spacciano per falsi operatori dell’Enel per cercare di intrufolarsi nelle abitazioni degli anziani, ma si tratta di truffatori da cui bisogna diffidare. Si tratta dell’ennesimo stratagemma architettato da due giovani truffatori, ben vestiti con al collo un ‘Badge’ con il noto logo della società elettrica, che sabato pomeriggio sono stati notati in giro per Montappone. Erano circa le 17 quando i due anno suonato al campanello dell’appartamento di una coppia di anziani, che istintivamente hanno aperto il portone perché erano in attesa dell’arrivo del figlio. I due sono entrati in casa ed hanno iniziato a spiegare, che erano dei tecnici dell’Enel che dovevano effettuare dei controlli, la sorte però ha voluto che i loro intenti fossero frenati prima di riuscire a mettere a segno il raggiro. Infatti, pochi minuti più tardi è arrivato il figlio della coppia di coniugi, che ha chiesto chiarimenti e siccome il contratto energetico era con un’azienda differente, ha invitato i due ad uscire di casa. Solo quando il figlio, ha dichiarato di essere pronto a chiamare i carabinieri, i due si sono allontanati. Purtroppo il fenomeno delle truffe, spesso ai danni di persone anziane, è divenuto frequente nell’entroterra Fermano, alcuni giorni fa un fatto simile è avvenuto nei comuni dell’area montana in quel caso i truffatori si sono spacciati per tecnici della Ciip. L’invito delle forze dell’ordine è sempre lo stesso: non fare entrare mai persone sconosciute in casa e segnalare alle autorità la presenza di persone sospette.

Alessio Carassai