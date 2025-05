Si uccise in cella, sospetta istigazione. Il pm: archiviare

La procura di Ancona ha chiesto l’archiviazione sulla morte del detenuto Matteo Concetti, 25 anni, originario del Fermano, avvenuta nel carcere di Montacuto (Ancona). Il giovane fu trovato senza vita il 5 gennaio 2024, nella cella dove era in isolamento (aveva aggredito una guardia) da un giorno e con il nullaosta sanitario. Però secondo l’esposto della madre, il figlio, che era stato trasferito a Montacuto per il sovraffollamento di Fermo, aveva una patologia psichiatrica e non sarebbe stato compatibile con il carcere. Il pm Marco Pucilli aveva aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.