Sospetta morìa di gatti, l’allarme dei residenti: i rischi per animali e bambini

Nelle ultime settimane nel centro storico di Montegiorgio è stata notata una strana moria di gatti, alcuni sono letteralmente spariti dalla circolazione, altri sono stati trovati privi di vita nelle aiuole o anfratti del paese. Ormai da diversi anni alcuni residenti del centro storico montegiorgese sono abituati alla compagnia dei felini che circolano liberamente, tanto che lasciano abitualmente qualche bocconcino in prossimità della propria abitazione.

La presenza dei felini è abbastanza risaputa e passeggiando per le vie del centro era possibile notarlo, ma questo fenomeno nelle ultime settimane si è ridotto sensibilmente. Sembra che diversi gatti siano spariti e non si siano fatti più vedere, altri invece sono stati trovati senza vita. La sensazione purtroppo, stando al racconto di alcuni residenti della zona, è che si possa trattare del comportamento crudele e vigliacco di qualche abitante che abbia pensato bene di spargere bocconcini avvelenati in giro, e questo preoccupa non poco i residenti che possiedono animali domestici, che quotidianamente portano a spasso i loro cani, ma anche possessori di gatti che però proprio perché animali molto più autonomi girano senza troppe restrizioni sia in casa che fuori. Un atto assurdo che mette in pericolo anche cani e bambini. I residenti hanno iniziato a mantenere un atteggiamento più guardingo e stanno valutando anche di sporgere denuncia, gli atti di crudeltà contro gli animali sono perseguibili a norma di legge.

