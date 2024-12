Sparisce l’edicola sul lungomare: "Grave errore"

"Mi hanno tolto la possibilità di lavorare e pare non abbiano nessuna intenzione di porvi rimedio". E’ molto arrabbiato il titolare dell’edicola di giornali che costituiva il suo mezzo di occupazione e di sostentamento e che, salvo ripensamenti, non ci sarà più d’estate sul lungomare sud "Non certo per mia volontà – precisa l’interessato – ma perché nell’ambito dei lavori di riqualificazione dello stesso lungomare ne hanno ignorato l’esistenza e quindi non hanno previsto lo spazio in cui ricollocarla perché avrebbe invaso il nuovo marciapiede". Il fatto è ancor più grave se si considera che con l’edicola viene eliminato il servizio a cui era adibita, vale a dire la vendita dei giornali molto utile durante la stagione estiva per la presenza dei turisti. Oltre ai giornali vi si potevano acquistare accessori e merce varia d’uso sulla spiaggia, specie giochi per bambini. Fa poi presente che era l’unica edicola ancora esistente sull’intero lungomare e che lui avrebbe voluto allestirne a nord di fronte al grattacielo. Ma gli hanno detto non si può fare sempre per mancanza di spazi: "Eppure – sottolinea il titolare – l’edicola non occuperebbe spazio come uno chalet, avrebbe bisogno di poco spazio per una tettoia e davanti alla struttura per esporre la merce. In ogni modo nutro la speranza che trovino una soluzione"