Studenti, viaggio nella matematica. Un pomeriggio per conoscerla

C’erano anche studenti fermani tra i ragazzi che e hanno trasformato un pomeriggio estivo in un viaggio affascinante attraverso le molteplici dimensioni della matematica. Erano ospiti ai Civitanova, per l’iniziativa che voleva dimostrare come la matematica possa essere come un’arma potente contro il gioco d’azzardo, un linguaggio imprescindibile per l’astronomia e la fisica, e una fonte inesauribile di creatività nella moda, nella danza e nella letteratura. Ha rivelato il suo ruolo cruciale nella navigazione, nella programmazione generativa al computer e nelle indagini criminali, fino a diventare un divertente passatempo. Da Porto Sant’Elpidio Edoardo Agostini, Benedetta Basili, Edoardo Corrado, Elena Romagnoli, da Casette d’Ete Giulio Pezzoni e Andrea Maria Valeri, di Montecosaro e di Diego Tegazi si Monte Urano.