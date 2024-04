Tempo prolungato anche per le scuole medie: si farà il referendum

Tempo prolungato anche per le scuole medie, in continuità con gli orari della scuola primaria, o lasciare l’attuale organizzazione dell’attività didattica? Saranno i genitori della a dirimere una questione che, in realtà, non è del tutto nuova ma per la quale i tempi sembrano essere maturi per arrivare a una decisione dirimente. Tra l’altro, a suffragio della necessità di arrivare a una decisione, è stata promossa una raccolta di firme che ha avuto come conseguenza, la decisione di fissare una data, il 3 e il 4 maggio, per votare ‘sì’ o ‘no’ al tempo prolungato. Cosa cambierebbe? Ad oggi, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, frequentano le lezioni tutte le mattine (dalle 8,15 alle 13,15) dal lunedì al venerdì, mentre la primaria pratica la settimana corta per cui gli alunni vanno a scuola dalle 8,05 alle 14,05, dal lunedì al venerdì, ritagliandosi così la giornata del sabato libero. Naturalmente, il referendum tra i genitori avrà valore consultivo e l’esito (anche in termini di percentuale di affluenza ai seggi) sarà utile al Consiglio d’Istituto per arrivare alla decisione finale, in cui non potranno non tenere conto della volontà espressa dalle famiglie su una o l’altra ipotesi. Intanto, il Comune sta a guardare l’evolversi degli eventi e, avendo già avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti del Consiglio d’Istituto, l’amministrazione avrebbe già dato la disponibilità a una diversa organizzazione dei trasporti, prevedendo un adeguato numero di corse in contemporanea per le primarie e le medie. Potranno votare tutti i genitori dalla scuola dell’infanzia alla primaria, fino alle prime e alle seconde delle scuole medie e ogni famiglia potrà esprimere un solo voto anche se con più di un figlio interessato. L’obiettivo è arrivare a una decisione in tempo utile per una riorganizzazione complessiva di lezioni e trasporti fin dal prossimo anno scolastico.

m.c.