Torneo di Pasqua. Il calcio giovanile si riunisce in città

Dal 30 marzo al primo aprile Porto San Giorgio sarà allegramente invasa da baby calciatori, giovanetti delle categorie under 12 ed under 13, militanti in alcune delle più importanti società professionistiche e dilettantistiche italiane. Daranno vita al torneo nazionale di Pasqua, un’importante occasione per vivere un’esperienza formativa dall’enorme valore in grado di farli crescere come atleti e come persone. Le squadre partecipanti al torneo sono 32, di cui 9 appartenenti alle società professioniste di Bologna, Frosinone, Torino, Ascoli, Terni, Pescara, Ancona, Pro Vercelli e Virtus Francavilla, per un totale di circa 650 atleti, molti dei quali provenienti da fuori regione, in particolare da Lazio, Lombardia, Abruzzo e Campania. Giocheranno nei 4 impianti sportivi che Porto San Giorgio ha messo a disposizione: stadio Pelloni, antistadio comunale, Ala Azzurra campo sportivo nuovo. Il fischio d’inizio nel pomeriggio di sabato 30 marzo. Alle ore 21 dello stesso giorno sfilata di apertura del torneo in piazza Matteotti. L’organizzazione è dell’associazione abruzzese 1FamilySport, insieme alla U.S.D. Sangiorgese Monterubbianese ed è patrocinato dal comune e dalla regione. La conferenza di presentazione ieri mattina nel municipio. A parlare per primo il fondatore di 1FamilySport Romolo De Baptistis: "L’obiettivo del torneo è di creare un network che riunisca società virtuose, attente allo sviluppo del movimento calcistico giovanile ma anche alla tutela dei ragazzi stessi e delle loro famiglie che hanno, così, la possibilità di costruire ricordi sportivi e personali dal grande valore".

E’ quindi intervenuto il sindaco, Valerio Vesprini, secondo cui il torneo ha confermato il suo credo nell’interdipendenza esistente tra sport e turismo, pensando ai tanti bambini ma soprattutto famiglie che per la manifestazione sportiva verranno qui, vi alloggeranno e conosceranno la città. Lo stesso concetto ha ribadito l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua il quale ha fatto sapere che negli alberghi ci sono già 500 prenotazioni. Il consigliere regionale Marco Marinangeli: "Grazie a chi è stato parte attiva di questo evento, che si è dimostrato di alta qualità e il cui successo è evidente". Chiude il Presidente della U.S.D. Sangiorgese Monterubbianese Andrea Zega: "In questi tre giorni saranno presenti squadre sia professionistiche, anche di serie A,B e C, che dilettantistiche, le quali scenderanno in campo per regalare non solo momenti di spettacolo e di divertimento, ma anche per dare l’occasione a giovani calciatori in erba di poter esprimere al meglio il loro talento".

Silvio Sebastiani