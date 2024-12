Tra sacro e profano c’è ’La magia delle stelle’

"Una settimana ricca di eventi caratterizzerà la programmazione ‘La magia delle stelle’. Ci apprestiamo a entrare nel vivo della festa con un cartellone per tutte le età dopo aver applaudito le esibizioni in centro del coro Novarmonia e di Ciquibum", spiega l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti. Ieri si è proseguito in teatro con uno spettacolo dal titolo "Il signore degli anelli" a cura dell’associazione "I veli della luna". Oggi invece la Junior band "Pietro Meloni" si esibirà a partire dalle ore 17 in piazza Matteotti nel concerto itinerante. Il giorno di Natale vedrà l’esibizione gospel del coro "Spirit of New Orleans" sotto l’albero sul viale Buozzi alle ore 17. Lo rende noto l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti specificando che: "l’Amministrazione Comunale ha deciso di regalare al territorio un concerto di qualità. Sotto l’albero di Natale avremo il tradizionale Concerto Gospel di professionisti di spicco che sapranno regalare un momento di condivisione e bellezza con i brani celebri e le recenti proposte del loro repertorio. L’iniziativa gratuita, è stata proposta da Tam e organizzata dalla Pro Loco nella persona del Presidente Giorgia Squarcia e sostenuta dai consiglieri regionali Marcozzi e Marinangeli e dal consigliere comunale Maccarrone". Si esibirà sotto l’albero in viale Buozzi il celebre gruppo Gospel, Brent Jones, di rilievo internazionale. Il gruppo per la prima volta in tour in Italia, proporrà la composizione Gospel contemporaneo forte dei suoi dieci elementi. Produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nomination ai Grammy e agli Stellar Award, Brent Jones ha avuto l’opportunità di produrre diversi progetti e dirigere molti cori di talento, creandosi il proprio spazio nell’industria della musica Gospel Usa.

Il cartellone prosegue il 26 dicembre a partire dalle ore 16 "Christmas Carrousel, the magic moon", spettacolo itinerante con animazione e performance di artisti di strada. Alle 16,30, nella chiesa di San Giorgio, concerto di Natale del Coro polifonico (ingresso libero). Sabato 28 dicembre in teatro (ore 21) spettacolo di beneficenza a cura di Proscenio dal titolo "Valentinopoli" (regia di Lorenzo Marziali). Domenica 29 dicembre Rocca Tiepolo ospiterà il Presepe vivente delle associazioni cittadine: a partire dalle ore 16 oltre 60 figuranti saranno impegnati nell’allestimento della Natività e di scene popolari.

Silvio Sebastiani