Tragedia in A14: ha un malore e muore al volante

Era alla guida di un mezzo pesante e stava percorrendo l’autostrada A 14 quando ha avvertito un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Così, ha perso al vita ieri mattina, Stefano Corsato, di 56 anni, residente a Latina. Il fatto si è verificato nel tratto di autostrada tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. L’uomo stava viaggiando in direzione sud alla guida di un camion privo di carico. Erano le 11.30 circa, quando all’altezza del territorio comunale di Porto Sant’Elpidio (al chilometro 266) il 56enne ha perso il controllo del mezzo. Da una prima e sommaria ricostruzione della dinamica dei fatti, sembrerebbe che il 56enne si sia reso conto del suo malore, al punto di rallentare la corsa e tentare di raggiungere la piazzola di sosta. Nel suo proseguire, il conducente ha poi lievemente tamponato un camion che lo precedeva. Nulla di grave nello scontro tra i due mezzi, ma quando il conducente del camion tamponato è sceso dal veicolo per raggiungere il conducente del camion che aveva perso il controllo, ha trovato l’uomo accasciato sul volante già privo di sensi. L’immediato allarme lanciato ai soccorsi, ha visto giungere sul posto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dal personale d’equipaggio dell’eliambulanza precedentemente allertata proveniente dall’ospedale regionale di Ancona, e calatosi in autostrada con l’ausilio del verricello. All’uomo sono state praticate tutte le manovre di rianimazione, proseguite per oltre mezz’ora. Purtroppo però ogni tentativo messo in atto volto a salvargli la vita, è risultato vano. Il cuore di Stefano Corsato ha smesso di battere per sempre, ed il personale medico intervenuto, altro non ha potuto più fare che dichiararne il decesso. Tutte le azioni riconducibili al soccorso e alla regolazione del traffico autostradale, sono state coordinate e gestite dalla polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Il traffico in autostrada è stato interrotto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso, trasferimento della salma del 56enne all’obitorio e rimozione del mezzo di cui l’uomo era alla guida. Inevitabile la formazione di coda in autostrada, dove il traffico è lentamente tornato alla normalità. Alla polizia stradale di Porto San Giorgio, è spettato il compito di avvisare la famiglia Corsato della tragica scomparsa del proprio congiunto.

Paola Pieragostini