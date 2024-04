Transizione energetica: il caso dei condomini

E’ stato un evento proficuo e interessante in tema di sostenibilità ambientale ed economica quello sulla Transizione Energetica organizzato dal ceo Domus Aurea Group, Mattia Rinaldi che, moderato da Francesco Frattaruolo, ha visto intervenire Pasquale Giardiello e Sergio Roncucci (presidente e segretario dell’Istituto Nazionale Transizione Energetica) e Riccardo Pensini (Gruppo Reale - Italiana Assicurazioni), oltre al sindaco Massimiliano Ciarpella ed assessori. Un’occasione per promuovere una svolta energetica verso fonti più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Giardiello e Roncucci hanno fornito un quadro dettagliato sulle attività dell’Inte e sulle strategie per favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Pensini ha parlato del ruolo delle assicurazioni nel promuovere pratiche sostenibili e politiche assicurative che incentivino comportamenti responsabili e investimenti green. Nel trarre le conclusioni Rinaldi ha ribadito l’impegno nel supportare i condomini verso un futuro di benessere proponendo un approccio innovativo per sostenere le spese condominiali, offrendo la possibilità di finanziare i lavori oggi e pagarli in 10 anni, attraverso un finanziamento condominiale.