Trent’anni di attività. La targa di Iannucci per settanta artigiani

Dopo le botteghe storiche (oltre 80), dopo i calzaturifici storiche (65), quest’anno la targa (in ceramica dipinta realizzata da Paola Iannucci), che contrassegna una attività di oltre 30 anni della città è stata dedicata agli artigiani montegranaresi (una settantina). Per il terzo anno consecutivo, a ridosso del Natale, l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare chi, a Montegranaro, sta portando avanti attività che hanno dato lavoro, che ‘muovono’ l’economia locale e che sono un elemento caratterizzante e un valore aggiunto per la città e per la sua economia. Stavolta, a sfilare per ricevere la targa di ‘Artigiano storico’ (che potranno apporre all’ingresso delle loro aziende e laboratori) sono stati artigiani che, coraggiosamente e orgogliosamente, stanno portando avanti una tradizione che appartiene a pieno titolo a questo territorio. Un momento di festa, un riconoscimento che gli artigiani (presenti una sessantina) hanno apprezzato e accolto con piacere. Soddisfatti gli amministratori, dal presidente del consiglio comunale, Niccolò Venanzi (che ha avuto l’intuizione) e dal sindaco Endrio Ubaldi, fino a tutta la giunta e consiglieri delegati, che hanno accolto nella sala consiliare una bella folla di artigiani, in molti casi presenti con i familiari e con le seconde generazioni. "Una bellissima manifestazione – il commento di Ubaldi – che ha ottenuto un pieno gradimento, con momenti di commozione. E’ una proposta di Venanzi che abbiamo subito sposato e sostenuto".

Marisa Colibazzi