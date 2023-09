Truffato sul web per vendere un divano

Con una tecnica ormai collaudata il finto acquirente, simulando operazioni per bonificare il dovuto, ha invece indotto la vittima in errore riuscendo a farle effettuare tre operazioni di ricarica sulla Postepay del malvivente. Il raggiro è stato scoperto dai carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Roma per il reato di truffa. I militari dell’Arma hanno avuto modo di accertare, anche attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, oltre che grazie alle dichiarazioni rese dal denunciato ai carabinieri di Roma Tuscolana su delega dell’Arma di Porto San Giorgio, che il truffatore aveva approfittato di un’inserzione per la vendita di un divano pubblicata dalla vittima sul sito online Subito.it. Dopo aver concordato una somma da versare, il malvivente aveva raggirato la vittima e, simulando operazioni per bonificare il dovuto, l’aveva invece indotta in errore riuscendo a farle effettuare tre operazioni di ricarica per un importo complessivo di 750 euro, accreditati su una Postepay intestata al truffatore. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi stazione sul territorio. È comunque importante tenere a mente alcuni consigli: diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata; non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza; non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute.

fab.cast.