Ultimo colpo di mercato per la Yuasa Battery

Proprio nella settimana più attesa, quella dell’esordio assoluto in Superlega (domenica ore 19 al Pala Savelli contro Monza), la Yuasa Battery Grottazzolina piazza l’ultimo colpo di mercato e chiude il roster. Il tassello che mancava in posto quattro è Matteo Schalk, classe 2002, che proviene da una famiglia di tutti pallavolisti. Papà Marc, mamma Virginie e sua sorella Maeva (di tre anni più giovane) sono stati e sono pallavolisti professionisti. Risolta una questione burocratica il ragazzo, che si allenava con Grotta da settimane, ha potuto dunque firmare con Grotta dopo che il Nantes, che lo aveva contrattualizzato, ha rinunciato all’iscrizione. Per lui carriera che inizia a Cannes e si sviluppa per due anni a Quebec in Canada prima del rientro al Nizza dove, la scorsa stagione diventa titolare alla settima giornata in poi.

"Quando ho avuto l’opportunità di venire a giocare nel miglior campionato di pallavolo del mondo - sottolinea Matteo - non ci ho pensato due volte e ho accettato subito, la Superlega è sempre stato il mio obiettivo numero uno. Onestamente non mi aspettavo una chiamata ora, alla fine dell’ultima stagione mi immaginavo ancora per qualche anno nel campionato francese, il tempo di costruirmi come giocatore affermato per poi provare ad entrare nei migliori campionati del mondo con un ruolo importante e di responsabilità. Sono felice che questa fantastica opportunità sia arrivata prima del previsto, e farò del mio meglio dentro e fuori dal campo per portare qualcosa di speciale alla squadra e al club per poter arrivare il più in alto possibile". Un mosaico quello di Grotta che ora ha tutti i tasselli al posto giusto a livello di organico mentre dal punto di vista logistico e organizzativo, la macchina targata Yuasa è assolutamente pronta e ben rodata per fare in modo di essere pronti ed in linea con l’appuntamento di domenica con Monza. Appuntamento assolutamente con la storia per coach Ortenzi e i suoi ragazzi che ci arrivano dopo una intensa estate in cui hanno saggiato la Superlega con tutti test amichevoli svolti contro formazioni di pari categoria. Intanto continua senza sosta la campagna abbonamenti con un riscontro sempre molto importante, ben al di sopra della quota già ottima dello scorso anno, segno tangibile che l’ambiente e l’intero territorio sta rispondendo presente ad una chiamata storica. La verifica tra pochi giorni, domenica si inizia infatti a fare sul serio in campo e non solo.

Roberto Cruciani