Un 25 Aprile da passare al laghetto

In attesa di sapere se il progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del laghetto del torrione sarà ammesso o meno a finanziamento nell’ambito del bando regionale cui ha partecipato l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato cittadine si sono date appuntamento proprio interno a quello specchio d’acqua, per un altro 25 aprile da trascorrere insieme. Non è la prima volta che viene proposta una simile iniziativa e la festa di primavera al laghetto e al parco fluviale sul Chienti ha sempre richiamato un nugolo di persone, attirate dagli ampi spazi verdi che circondano il laghetto che consentono passeggiate, picnic sul prato, giochi all’aria aperta, tanto relax e divertimento. Ad organizzare il ricco pomeriggio di festa al lago del torrione sono l’Avis, l’Aido e l’Admo cittadine che, come sempre, nella convinzione che l’unione fa la forza, crea una sana aggregazione e fa comunità, hanno coinvolto Arkeo, Città Vecchia, Azioen Cattolica, Pro Loco, Gruppo Comunale Protezione Civile, Granarium, Croce Gialla, oratorio I Care, Circolo anziani ‘G. Conti’ col patrocinio del Comune. Tutti insieme appassionatamente per divertirsi con i giochi di una volta, con musica, buon cibo.