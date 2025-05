Un murales diventa inclusione

In collaborazione con la Cooperativa sociale Il Faro, il Comune di Porto San Giorgio ha finanziato la realizzazione di un murales, che sarà realizzato dagli stessi ragazzi, insieme all’associazione l’Antica Bottega. Il luogo scelto per la creazione dell’opera davanti all’ingresso del Centro di Aggregazione Giovanile. Un sito indubbiamente ben adeguato. L’iniziativa ha reso protagonisti i giovani permettendo loro di esprimere le proprie idee lasciando un segno indelebile sul muro con canzoni, disegni o bandiere della propria nazione. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare i ragazzi e le associazioni coinvolte in questo progetto inclusivo, nella certezza che i giovani saranno in grado di creare un murales bello e significativo e magari degno di essere inserito tra le cose da visitare in città. Grande la soddisfazione dei ragazzi artisti, i quali si sono messi subito al lavoro per disegnare i bozzetti dell’opera che sarà.