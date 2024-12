Un open day per scegliere la scuola media

Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria è un momento molto importante nella vita di ogni studente, così l’istituto scolastico comprensivo cittadino, nell’ambito del progetto ‘Continuità d’Istituto’ ha deciso di organizzare un Open Day per aiutare gli studenti e le loro famiglie a compiere questo delicato passaggio. Le porte della scuola secondaria saranno aperte oggi nella sede provvisoria del capoluogo di via Aldo Moro, dalle ore 15 alle ore 17; per il plesso di Casette d’Ete, invece, dalle ore 16 alle ore 18. L’Open Day offrirà agli alunni, l’opportunità di partecipare attivamente a laboratori scientifici, tecnologici e artistici, di effettuare divertenti attività in lingua inglese e spagnola e di conoscere anche diversi futuri loro insegnanti. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una comunità dove ogni studente può crescere.