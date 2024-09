Un raduno per ricordare. Daniela Perticarà

Sarà un raduno nazionale dell’associazione Mondo Sociale aps diverso dal solito, quello in programma oggi e domani in città, pieno di emozioni e di commozione perché interamente dedicato alla memoria della presidente nazionale Daniela Perticarà, prematuramente scomparsa il 21 dicembre scorso a soli 47 anni. Un raduno a cui il padre di Daniela, Luigi Perticarà (impegnato da oltre 30 anni nel mondo dei centri sociali anziani) ha voluto abbinare un Premio alla generosità intitolato alla figlia: "Ci tenevo a un momento che ricordasse il suo contributo nel sociale". Il Comune ha condiviso questi suoi desiderata (così come Mondo Sociale aps), aggiungendo un altro momento commemorativo: l’intitolazione del centro sociale Faleriense a Daniela. Questa si era avvicinata al mondo dei centri sociali anziani seguendo le orme del padre (storico presidente provinciale) "e con il suo entusiasmo ha lanciato tanti progetti di aggregazione e solidarietà, dedicati agli anziani, ma non solo: per i ragazzi di Chernobyl, Telethon, i pozzi in Bolivia, le adozioni a distanza, eventi culturali nei più importanti teatri delle Marche e a Roma" ricorda Luigi Perticarà. "Daniela ha dato tanto ed ha sempre saputo unire – aggiungono il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore ai servizi sociali Marco Traini – Intitolare il centro sociale di via Pesaro alla sua memoria è un doveroso riconoscimento a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città. Il premio generosità che parte quest’anno è un bel modo per celebrare una persona che di generosità ed altruismo è stata un esempio".

Il programma: oggi l’arrivo dei rappresentanti dei centri sociali di tutta Italia; nel pomeriggio il campionato di burraco ‘Memorial Daniela Perticarà’. Alle 16.30 al Centro sociale Faleriense, assemblea elettiva nazionale di Mondo sociale. In serata all’Hotel Holiday, concerto della banda musicale Omero Ruggeri con il soprano Alessia Albani e il coro Ensemble Butterfly Giuseppe Pignatelli. Domani mattina, esibizione degli sbandieratori della Contesa del Secchio di Sant’Elpidio a Mare, la Santa Messa alla Ss Annunziata. Alle 16, al teatro delle Api, sarà ricordata Daniela, per poi consegnare il Premio alla Generosità a sei persone. Seguiranno esibizioni dei Romani de Roma dal Centro sociale Giardinetti di Roma; i solisti dell’Accademia d’arte lirica di Osimo con Alessandro Benigni al pianoforte e lo show del comico Angelo Carestia. Presenta Wais Ripa.

Marisa Colibazzi