Una festa piena di zombie e vampiri

Era partito come un gioco, ma ora un’intera collina sarà trasformata per Halloween e 4 serate da brividi. Lo scorso anno per la passione di Andrea Pacifici e di sua moglie Paola Romanella, residenti in contrada Castagneto n.29 di Montegiorgio, è nato quasi un parco a tema che è stato subito apprezzato dai bambini. Infatti, la famiglia aveva addobbato il terreno di proprietà di fronte casa con tombe, fantasmi, zucche e tante luci che hanno fatto risaltare la collina in mezzo alla campagna, molti bambini incuriositi hanno chiesto ai genitori di essere accompagnati sul posto e di poter giocare nel terreno. "Alla luce di quanto accaduto lo scorso anno – raccontano Andrea e Paola – abbiamo deciso di allargare un po’ la scenografia. E i vicini quando hanno saputo della notizia hanno voluto collaborare, fra cui Gabriele Alesiani e Ivana Slendiani, e alcune aziende del territorio ci hanno fornito materiale aggiuntivo". L’addobbo sarà ultimato il 30 ottobre e resterà visibile fino al 2 novembre.

a.c.