Vendita a Versalis. C’è il closing

Versalis ha perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% della società Tecnofilm, azienda specializzata nel settore compounding, dopo aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti. Tecnofilm, azienda di Sant’Elpidio a Mare (Fermo), è attiva nella produzione di poliolefine funzionalizzate e compound termoplastici a base di materie plastiche ed elastomeri, destinati in particolare all’industria calzaturiera e alla produzione di articoli tecnici. L’acquisizione "consolida ulteriormente la strategia di Versalis in ottica di specializzazione del business. Dal punto di vista strategico, infatti, rappresenta un’opportunità di sviluppo e specializzazione del portafoglio prodotti", ha dichiarato Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis (Eni).