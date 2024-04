Verso le elezioni europee,. Azione candida Germano Craia: "Noi scegliamo la competenza"

Ora è arrivata l’ufficialità. Ci sarà anche un rappresentante della provincia di Fermo in lista per le prossime Elezioni Europee di Giugno. Si tratta di Germano Craia, imprenditore monturanese con interessi in varie nazioni europee, che ha sposato fin da subito Azione di Carlo Calenda ed è anche segretario per la provincia di Fermo. L’ufficialità della sua candidatura è arrivata proprio nei giorni scorsi ed è testimonianza del suo impegno politico. "E’ già un grande onore far parte della lista dei candidati di Azione - sottolinea lo stesso Germano Craia – che non si è basata sul bacino di riferimento pensando alle preferenze, ma ha scelto la competenza dei candidati. Nonostante io arrivi da una provincia tra le provincie del Centro Italia però devo dire che il curriculum, la conoscenza di sei lingue, il fatto che da circa venti anni giro l’Europa per lavoro oltre ai buoni risultati avuti con l’Igp dei prodotti artigianali e della Calzatura in particolare sono elementi valutati positivamente. L’obiettivo è fare il meglio per il territorio che rappresento e per questa provincia di Fermo di cui sono fiero cittadino. Punto a portare avanti il percorso dell’Igp e tutto ciò che riguarda le politiche del Green Deal, portando le istanze del territorio a Bruxelles. L’Europa è imprescindibile, siamo europeisti convinti ma in una struttura Europa che va migliorata senza dubbio. Un sistema che in tanti punti funziona male o poco per questo metto a disposizione la mia esperienza, le mie competenze per poter dare un contributo quanto più importante possibile".

Roberto Cruciani