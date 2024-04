Viabilità, problemi su lungomare e via delle Marine

Sarebbe intervenuto lo stesso prefetto a sollecitare la soluzione di alcune criticità evidenziatesi nella viabilità del lungomare nord e di via delle Marine ad esso collegata. Per quanto riguarda il lungomare i vigili del fuoco avevano comunicato al Prefetto che si era verificato un ritardo in un soccorso per una coda e quindi a causa della mancanza di spazio per l’ emergenza. In merito ai problemi della viabilità di via delle Marine sono stati i residenti nella zona, costituitisi in Comitato, a rilevarli e a suggerire una soluzione. Il sindaco ha promesso che l’avrebbe presa in considerazione, salvo, poi, dimenticarsene. Il Comitato non l’ha presa bene come si evince dalla lettera aperta inviata allo stesso primo cittadino proprio in questi giorni. Scrivono senza mezzi termini: "Ci vediamo costretti a ritornare sul tema a causa delle promesse tradite dal sindaco Valerio Vesprini. Da oltre un anno il primo cittadino aveva assicurato che, con l’inizio del 2024, la viabilità, sarebbe cambiata, dopo aver preso atto della pericolosità dell’imbuto formatosi tra il viale della Vittoria nord e la via delle Marine (curva a gomito) diventato il crocevia di tutto il traffico diretto verso nord.

Quindi il Comitato pone alcune domande retoriche; "come non accorgersi dei camion che sistematicamente proseguono dritti su viale della Vittoria per poi fare retromarcia poiché la strada finisce? Dei pulmini di ogni tipo che hanno difficoltà a svoltare? Delle auto costrette a salire sul marciapiede mettendo in pericolo i pedoni? Dei doppi parcheggi sul lungomare di fronte allo chalet Stella Adriatica pericolosi, perché limitano la svolta verso sud dei mezzi di soccorso da via delle Marine rendendo impossibile per pedoni, bici e auto una normale visibilità?". Il comitato ricorda che, per risolvere i problemi di viabilità in via delle Marine aveva proposto il ripristino del doppio senso sul lungomare sino all’altezza di via Trento e il ripristino del doppio senso su questa stessa via, che è ampia . Il primo cittadino aveva assicurato che avrebbe provveduto, ma non ha mantenuto la promessa: " per cui – sottolineano i residenti - ci vediamo costretti a rivolgerci al Prefetto chiedendo di valutare la giustezza delle nostre osservazioni". Le loro richieste, però potrebbero andare presto a buon fine per il fatto che verranno esaminate insieme alla criticità del lungomare che, implicando il passaggio dei mezzi di soccorso, non può che essere sanata e con urgenza. Per esaminare la questione è in programma domani, una riunione con l’intervento del sindaco e dei vigili del fuoco.

Silvio Sebastiani