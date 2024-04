Viaggiare? Occasione per crescere

Il viaggio rappresenta un’esperienza fondamentale per la crescita di chiunque in ogni fase della propria esistenza. Ma lo è in modo particolare per noi giovani, quale occasione di nuove scoperte e di arricchimento personale. La possibilità di esplorare nuovi luoghi, conoscere diverse culture e stili di vita, è un’opportunità unica che contribuisce allo sviluppo individuale e alla formazione di una visione del mondo più ampia ed inclusiva. Viaggiare offre la possibilità di imparare nuove cose che nascono solo dal confronto di culture e pensieri diversi che, nel momento in cui portano ad acquisire coscienza permettono di conoscere noi stessi.

Ogni luogo visitato fatto di territorio e patrimonio umano che lo abita, si trasforma infatti in un’opportunità per ampliare le proprie conoscenze, scoprire nuove tradizioni, usanze e lingue. Il sentimento che scaturisce solo da questo tipo di confronto, spinge a sviluppare una maggiore comprensione e tolleranza verso le diversità. Allo stesso tempo, conoscere nuovi paesaggi, immergersi nella natura o scoprire città ricche di storia, umanità e arte, sono esperienze che offrono un benessere personale indispensabile per affrontare le sfide di tutti i giorni con maggiore serenità. Il viaggio è anche affrontare nuove situazioni, prendere decisioni e gestire le proprie risorse in modo autonomo ed aiuta i giovani a sviluppare fiducia in se stessi ed acquisire competenze preziose per il proprio futuro personale e professionale. Altro aspetto del viaggio legato alla crescita, è quello custodito nel valore della condivisione dell’esperienza che in sé è unica. Affrontare un viaggio con amici, familiari o compagni, senza dubbio rafforza i legami affettivi e favorisce lo sviluppo di nuove amicizie e collaborazioni. Questi momenti condivisi diventano ricordi preziosi che accompagneranno i giovani per tutta la vita. Però non tutti i ragazzi hanno la possibilità di viaggiare quindi sarebbe importante promuovere politiche e iniziative che rendano il viaggio più accessibile a tutti, garantendo che nessuno sia escluso dalla possibilità di arricchirsi.

Ad esempio, i viaggi d’istruzione sono sempre più costosi e non tutti possono permetterseli quindi si dovrebbero aiutare gli studenti in difficoltà. Oltre a offrire l’opportunità di imparare nuove cose, staccare la spina e sviluppare l’autonomia e le relazioni interpersonali, viaggiare contribuisce alla formazione di individui più consapevoli, aperti e preparati ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Classe II E