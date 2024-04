Villaggio del cane, boom di adozioni

Sta funzionando, a quanto pare, la tecnica adottata dalle volontarie del Villaggio del cane per scongiurare il trasferimento degli amici a quattro zampe in altre strutture, in vista dei lavori di adeguamento. In questi giorni, sta andando avanti un metodico lavorìo per riuscire a far adottare il maggior numero di cani possibile, e i risultati si stanno vedendo. In particolare, li sta vedendo proprio il Comune di Montegranaro in quanto, tutti i 25 cani ospitati nella struttura e riferibili al Comune che ospita il Villaggio del cane, sono stati adottati. Prova ne è che la giunta Ubaldi ha dovuto rivedere l’impegno di spesa previsto per il trasferimento in un canile di Fermo (l’accordo prevedeva un periodo di 272 giorni), riducendolo in maniera significativa dagli iniziali quasi 15mila a 3mila euro, e non è escluso che debbano ridurre anche quest’ultimo importo qualora proprio tutti i 25 cani ‘montegranaresi’ vengano adottati. E sembrerebbe che anche larga parte di quelli di Sant’Elpidio a Mare (ne erano 32) siano stati adottati per cui, anche in questo caso, non ci saranno trasferimenti ma ben più ‘salutari’ adozioni. Un’operazione che i volontari stanno portando avanti pubblicando immagini dei cani del rifugio e di quelli che, invece, hanno trovato una famiglia pronta ad accudirli. Una massiccia campagnache non conosce soste, che sta procedendo di pari passo con la raccolta firme (contro il trasferimento dei cani e la chiusura del rifugio) che ha superato quota 1500. Iniziative che i volontari stanno attuando con particolare sollecitudine vista l’intenzione dell’amministrazione di spostare gli animali (ne erano un’ottantina qualche mese fa, adesso il loro numero è notevolmente ridotto), chiudere la struttura per consentire i lavori. A precisa domanda sui tempi che si sono dati per mettere mano alla manutenzione straordinaria del Villaggio del cane, il sindaco Endrio Ubaldi chiarisce: "Intanto, continuiamo ad assicurare che non ce l’abbiamo affatto con i cani e non ci stiamo a passare per quelli che vogliono fargli del male. I lavori? Dobbiamo predisporre un bando per la nuova gestione, dove prevediamo anche l’intervento da fare e una stima dei costi. Il fatto che nel Villaggio ci siano ancora i cani sta rallentando la procedura. Intanto risparmiamo circa 20mila euro all’anno per la custodia, nella struttura comunale, di quelli a nostro carico".

Marisa Colibazzi