Voragine in strada sulla rotatoria di San Francesco

Sono al lavoro già oggi i tecnici della Ciip per risolvere un problema grande per il traffico fermano, proprio sulla rotatoria centrale della città, quella di San Francesco. Nella mattinata di ieri è collassato il cunicolo di una fognatura e si è formata una voragine proprio al centro della carreggiata, immediato l’intervento del sindaco che ha imposto la messa in sicurezza dell’area e ha convocato i tecnici della Ciip. Già da oggi, dunque, si interverrà sulla voragine, come anche per l’intero weekend, ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro: "Speriamo di limitare i giorni di disagio e grazie per la comprensione a tutti. Sono convinto che i tecnici riusciranno a risolvere in tempi brevissimi".