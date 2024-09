Yuasa Battery, ultimo test contro Roseto

Settimana impegnativa per la Yuasa Battery tra test amichevoli, lavori al Palas e nuovi appuntamenti sul territorio. Nei prossimi giorni al Pala Savelli previsto il montaggio del nuovo manto di pavimentazione tecnica, pronta per l’esordio in campionato del prossimo 29 settembre contro Monza. Tra i protagonisti in campo c’è il martellone serbo Dusan Petkovic, attuale detentore del record di punti in Superlega, pronto a dare battaglia: "Ho seguito alcune partite dei playoff di A2 e avevo visto giocare a Grottazzolina partite molto emozionanti. Qui tutti vivono il volley con grande amore, giocatori, staff e tifosi. Nello sport di oggi spesso tutto viene visto come un business, quando e se un club gioca con il cuore questo per me diventa un particolare decisivo". Dall’alto della sua esperienza e con estrema lucidità, Petkovic invita a non fare particolari tabelle di marcia a ma a vivere il momento: "Non dobbiamo pensare subito a chi saranno i nostri avversari diretti per la salvezza, dobbiamo ragionare di partita in partita provando a portare via punti sempre. Chiaro, conosciamo il nostro valore e quello delle altre squadre, ma senza alcuna presunzione dobbiamo giocare sempre al massimo senza mai partire battuti, e se lo faremo sono certo che succederà qualcosa di positivo. Io credo che i ‘punti sorpresa’ siano un fattore quando ci si gioca la permanenza in una categoria, nella seconda parte della stagione si potrà fare qualche calcolo in più, ma all’inizio la griglia di quelli che sono i team più forti e quelli meno non è così definita, perché un conto è ciò che si può prevedere sulla carta e un conto è il campo".

Insomma sensazioni che restano positive per lui che avrà un compito molto importante quale terminale offensivo di riferimento per Grotta: "Il clima in squadra è buono, abbiamo molti ragazzi esperti e questo dovrà aiutarci a gestire bene i momenti buoni e anche quelli meno buoni che capiteranno. Sono convinto che faremo bene". Domani in programma a Roseto l’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato, contro Cisterna di Latina, formazione che la Yuasa troverà in Superlega sul proprio cammino Nel weekend doppio impegno di rappresentanza. Venerdì a Penna San Giovanni, ospiti del Rotary Club Alto Fermano Sibillini presieduto dall’imprenditore Ferdinando Moretti mentre il giorno dopo il club grottese si racconterà ad Offida, nel seminario annuale della fondazione "Lavoroperlapersona" su invito del Presidente Gabriele Gabrielli.