Yuasa, che spettacolo sugli spalti. Tifo e solidarietà a braccetto

Ci si attendeva uno spettacolo sul parquet e in tribuna, da questo punto di vista Yuasa e Emma Villas non hanno deluso le attese. Oltre mille presenti sugli spalti, tifo alle stelle, calore e abbraccio tra le tifoserie e tanta solidarietà. Tutto questo nella gara in cui ci si giocava un primato di regular season in un palasport che davvero non aveva un seggiolino libero. La bellezza ulteriore è stata quella di fare tutto questo in un giorno speciale, in cui parte del ricavato è devoluto a una causa solidale come quella di Anffas Fermana, con un gran numero di famiglie presenti ad applaudire i supereroi in campo, e ricevere l’applauso per chi eroe lo è nella vita di tutti i giorni. Senza dubbio bellissimo vedere i ragazzi e le famiglie del settore riservato all’Anffas partecipare attivamente al tifo: questo il fermo immagine più bello della giornata. Insomma una giornata nella quale ha vinto lo sport, la solidarietà, per una volta vincono tutti. E i giusti meriti vanno dati all’immenso sforzo profuso dalla M&G Scuola Pallavolo per organizzare un evento del genere in una partita di cartello. Bello il fuori programma in cui un ragazzo dell’Anffas, affetto da autismo, è entrato in campo durante un time out per prendersi una pausa dal rumore assordante del palas. A lui gli applausi di tutto il pubblico; un altro ragazzo che canta insieme agli ultras e festeggia ad ogni punto. Felici e sorridenti le loro famiglie, ed è il sorriso speciale di chi, nonostante fosse magari per la prima volta al palasport, subito lo ha sentito "casa".

"Nulla su di noi, senza di noi", c’è scritto sulle t-shirt fatte stampare da Anffas. E’ lo slogan ispirato alla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e ribadisce il loro diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la propria vita. In campo è stato spettacolo sportivo vero, tirato, un tifo caldissimo. Uno spettacolo nello spettacolo, con due grandi tifoserie protagoniste perché i big match meritano robe come questa, in cui in campo vince una squadra sola, ma fuori vincono tutti. Ad indossare le t-shirt dell’Anffas, il gruppo degli Skapigliati a testimonianza che nei palasport non si ritrovano dei mostri, ma delle persone. Persone che possono anche sbagliare o essere fraintese. Ma se alcuni sbagliano, a subirne le conseguenze non possono esserne le altre centinaia presenti. In campo alla fine, con merito, ha vinto Siena. Ma questo conta poco, perché al palas hanno vinto tutti.