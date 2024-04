Vittorio Sgarbi in città. Asta simbolica coi ragazzi

Sarà il curatore Vittorio Sgarbi a presentare i cataloghi delle mostre in corso a Fermo dedicate ai due geniali artisti Antonio Ligabue e Giuseppe Pende. La presentazione si terrà lunedì alle 16, al Teatro dell’Aquila. Le mostre a Palazzo dei Priori hanno già superato i 20.000 visitatori: i cataloghi, pubblicati da Maggioli Cultura e Turismo, presentano con approfondimenti e accurate immagini le opere esposte nelle mostre "Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia" a cura di Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua e "Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione" a cura di Vittorio Sgarbi. La genialità, il tormento, la realtà e il sogno sono i temi che caratterizzano e accomunano i due artisti dagli stili molto diversi tra loro. La mostra di Antonio Ligabue propone oltre 40 opere, tra cui due inedite e in particolare il quadro immagine della mostra che non viene esposto dal 2015. Altrettante opere presentano l’arte geniale di Giuseppe Pende, pittore sospeso tra innovazione e tradizione, con una visione paradisiaca della natura, una tecnica sopraffina nel vero e la tendenza a rendere poetico e suggestivo il verosimile anche di soggetti irreali e fantastici. Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che si sta lavorando per prorogare l’esposizione fino al 2 giugno, per approfittare di tutti i ponti e accompagnare i visitatori della bella stagione in un mondo d’arte e di cultura: "Questa lectio magistralis di Sgarbi che accompagnerà la presentazione di questi due cataloghi sarà una possibilità per entrare ancora di più nella lettura delle due mostre, tanto più che i residenti con le card fatte possono tornare in questi giorni con la conoscenza ulteriore dalla lettura data da chi ha avuto l’idea ed ha curato l’allestimento". Al termine della presentazione dei cataloghi seguirà, come lo scorso anno per la mostra dei Pittori moderni della Realtà, un’asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Mus-e, partner della mostra, che si occupa di contrasto alla povertà educativa a scuola attraverso l’arte. Tramite i suoi artisti ha sollecitato alunni delle primarie e dell’infanzia, che partecipano al progetto Mus-e, a realizzare opere che saranno "battute" simbolicamente all’asta dallo stesso Vittorio Sgarbi. Per l’evento è consigliata la prenotazione al tel. 0734 217140 (Musei di Fermo), ingresso libero fino a esaurimento posti. Le mostre sono visitabili ancora fino al 5 maggio 2024, il biglietto include l’ingresso all’intero circuito museale di Fermo. www.fermomusei.it